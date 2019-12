Battu sur chute, il a pris les commandes de la Coupe du monde.

Vainqueur l’an dernier du Koppenberg, Toon Aerts a longtemps espéré, ce dimanche, remporter Namur, l’autre cyclo-cross très difficile de la saison. Le champion de Belgique a constamment mis sous pression Mathieu van der Poel.

Il a distancé plusieurs fois le champion du monde. Avant de cumuler des erreurs et des chutes dans le final. "À cause du froid, c’était difficile de bien manœuvrer le vélo, surtout sur cette nouvelle descente", regrette-t-il. "C’était difficile d’éviter les erreurs et je suis tombé plusieurs fois. Dont la dernière. Je me suis vraiment fait mal sur le coup. Et j’ai tout de suite compris que mes chances de victoire s’étaient envolées."

Grimaçant, il s’est relevé pour éviter le retour de ses poursuivants (Thomas Pidcock, qui le menaçait, a lui aussi chuté). Et aller chercher la deuxième place ainsi que le maximum de points pour le classement général de la Coupe du monde, dont il a pris les commandes. "Je suis déçu de perdre une si belle course sur chute, mais je me console avec ce maillot de leader de la Coupe du monde", poursuit Toon Aerts, qui a dû faire appel au médecin avant de monter sur le podium, tant il souffrait des côtes. "J’espère que je serai rétabli pour jeudi."

Soit pour Heusden-Zolder, la prochaine manche de la Coupe du monde.

La journée noire d’Iserbyt

En tête de la Coupe du monde depuis le début de la saison, Eli Iserbyt a perdu sa place de leader, ce dimanche, à Namur. Il a connu un calvaire sur le site de la Citadelle. Frigorifié, il a été contraint à l’abandon. Perdant de nombreux points par rapport à Toon Aerts, le nouveau leader, qui le devance désormais de 52 unités. “Je suis sensible au froid et j’ai directement senti que cela n’allait pas, mais j’espérais me réchauffer”, explique-t-il. “Mais cela n’a pas été le cas. Je me suis alors arrêté pour mettre une veste.” Cela a été un peu mieux, avant que le froid ne le transperce à nouveau. “Je ne réalisais pas ce que je faisais et j’ai préféré arrêter, j’avais peur de tomber, de chuter”, ajoute celui qui a dû être porté par des membres de son équipe, une fois descendu du vélo.