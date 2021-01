Le leader de la formation Pauwels Sauzen-Bingoal pourra prendre le départ du championnat de Belgique de cyclocross dimanche à Meulebeke, annonce son équipe ce lundi.

Eli Iserbyt a lourdement chuté à Heusden-Zolder le 26 décembre. Il s'est luxé le coude (gauche) et les muscles autour de l'articulation ont été sévèrement touchés. Les examens avaient écarté la présence de fracture, mais comme il y avait encore trop de liquide autour de l'articulation en question, on ne savait pas encore s'il y avait une ou plusieurs fêlures. Il a obtenu le feu vert pour disputer les courses à Baal et Hulst.

Cependant, la chute du premier tour dimanche à Hulst a provoqué de nouvelles inquiétudes. "Je suis tombé sur le côté droit, j'ai quand même ressenti une forte douleur au coude gauche", avait-il déclaré. "De plus, je ne pouvais guère donner de la force dans mon dos, alors par précaution j'ai décidé de quitter la course plus tôt. J'ai choisi d'écouter mon corps et certainement pas d'aggraver les choses. Il m'était également difficile à ce moment-là de juger exactement ce qui se passait".

L'IRM a rassuré le leader du Trophée X20. "A cause de la chute, il y a eu une contusion supplémentaire autour de l'articulation du coude, mais il n'y a pas eu de fracture et aucune fissure n'a été trouvée", a dit Iserbyt. "Cela signifie que je peux prendre part dimanche au championnat de Belgique. Même si, bien sûr, ce ne sera pas dans les circonstances les plus idéales".

"Je ne vais rien faire de fou cette semaine. La blessure ne peut se guérir qu'en reposant le coude. Après le championnat national, j'ai un week-end libre. Je ne devrai de nouveau mordre sur ma chique que dimanche. Je ne peux qu'espérer que ce n'est pas trop grave et que je n'ai pas trop perdu la forme ces deux dernières semaines".