Grande dominatrice de la saison, Lucinda Brand est devenue championne du monde pour la première fois de sa carrière après s’être classée 4e, 3e, 2e et encore 3e, ces dernières années.

Au contraire, pour Celyn del Carmen Alvarado, la tenante du titre, et pour Sanne Cant, les espoirs de briller dans ce Mondial s’envolèrent au bout de… 18 secondes. Entrée en tête dans le premier virage, la Néerlandaise chuta, entraînant avec elle notre compatriote tandis que la meute les débordait de tous les côtés. Si pendant deux tours, Alvarado et Cant donnèrent l’illusion qu’elles allaient retrouver le devant de la course, elles payèrent cash les efforts consentis dans cette poursuite endiablée.



