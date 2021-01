Ce dimanche, on s'attend à un duel entre Mathieu Van Der Poel et Wout Van Aert pour le titre de champion du monde de cyclo-cross. Sauf gros incidents de course, le maillot arc-en-ciel devrait se jouer entre les 2 favoris. Le Belge et le Néerlandais ont tous deux 26 ans. Ils ont fait de ces Mondiaux l'objectif principal de leur saison dans les labourés avant de partir s'illustrer sur la route.



Si Van Der Poel est le grandissime favori pour certains observateurs, c'est bien Van Aert qui a remporté le classement de la Coupe du Monde de cyclo-cross cette année. Parmi les outsiders, on peut citer Toon Aerts, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout ou encore Tom Pidcock.

Pour rappel Mathieu van der Poel a remporté le maillot arc-en-ciel en 2015, 2019 et 2020, Wout van Aert est lui devenu champion du monde en 2016, 2017 et 2018. C'est Zdenek Stybar qui avait remporté le titre en 2014, le coureur du Wolfpack sera d'ailleurs au départ aujourd'hui pour son... premier cyclo-cross de l'année !



Le Direct:

15H39: Van Aert a changé de vélo, il a désormais 10 secondes de retard sur Van Der Poel. Derriere les 2 hommes, Tom Pidcock revient bien.



15H37: Accélération de Mathieu Van Der Poel ! Wout Van Aert ne peut pas suivre, il semble avoir crevé à l'avant !

15H36: La jonction va se faire ! Le Néerlandais a fait un gros effort pour revenir sur Van Aert.



15H33: Van Der Poel change de vélo, il était revenu à 9 secondes de Wout Van Aert.

15H30: 13 secondes de retard pour Van Der Poel sur Van Aert à la fin du deuxième tour.



15H27: Chute de Van Der Poel ! Mathieu a pris des risques pour revenir sur Van Aert, qui avait accéléré dans le sable, et le Néerlandais est tombé.



15H25: C'est cette fois Van Aert, dans le sable, qui accélère ! Il arrive à poursuivre à vélo alors que Van Der Poel doit continuer à pied.



15H23: Dans le sable, les roues dans l'eau, Van Der Poel prend le relais de Van Aert.



15H21: Derrière les 2 hommes, on retrouve un quatuor Belge composé de Sweeck, Aerts, Vanthourenhout et Hermans, pointé à 15 secondes.



15H18: Après 3 minutes de course, les 2 favoris sont déjà en tête. Ils possèdent 10 secondes d'avance sur un quatuor.



15H15: C'est Mathieu Van Der Poel qui a pris le meilleur départ devant, vous l'avez deviné, Van Aert.

15H13: Plus que quelques minutes avant le départ. Un départ qui sera très important, comme on l'a vu chez les femmes.



15H08: A moins de 10 minutes du début de la course, les coureurs arrivent sur la ligne de départ.