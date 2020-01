Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) est devenu champion de Belgique de cyclocross dimanche à Anvers à la surprise générale et pour la première fois de sa carrière.

Laurens Sweeck, 26 ans, a devancé son équipier Eli Iserbyt, l'un des grands favoris, et Toon Aerts, le champion sortant, 3e sur le podium.

Vice-champion de Belgique en titre, mais pour son troisième cross seulement depuis son retour à la compétition le 27 décembre à Loenhout, Wout van Aert a terminé à la 5e place. Il avait chuté lourdement au Tour de France le 19 juillet.

Tim Merlier et Gianni Vermeersch ont pris respectivement les 4e et 6e places.

Toon Aerts avait d'emblée placé la course sur un rythme très élevé pour évaluer les forces en présence. Six coureurs ont pu suivre le champion sortant: Iserbyt, Vanthourenhout, Merlier, Sweeck, Van Aert et Vermeersch. C'est Laurens Sweeck qui plaçait à son tour une grosse accélération. Une chute de Toon Aerts à mi-course contrecarrait quelque peu la poursuite. C'est Wout van Aert qui prenait un moment les choses en main, mais Sweeck était parti loin devant, conservant 40 secondes d'avance sur ses poursuivants.

Le Louvaniste allait conforter son avantage, laissant ses adversaires se battre pour les premiers accessits sur le podium.

Chez les Espoirs, Toon Vandebosch (Pauwels Sauzen-Bingoal), 20 ans, est devenu champion de Belgique pour la première fois de sa jeune carrière, devant Niels Vandeputte. Jelle Camps, 3e, complète le podium. Vainqueur l'an dernier, Timo Kielich doit céder son maillot de champion de Belgique. Le Limbourgeois, 20 ans, a dû se contenter cette fois de la 6e place.

Pour son troisième maillot tricolore d'affilée, Aaron Dockx, 15 ans, s'est imposé chez les débutants deuxième année, décrochant une 21e victoire en autant de cross cette saison. L'an passé, il avait été titré chez les débutants première année. En 2018, il s'était imposé chez les aspirants. Dockx a devancé Kay De Breukere et Dario Van der Heyden.

Julie De Wilde, 17 ans, a prolongé son règne chez les juniores. La Gantoise, vice-championne du monde sur route, a devancé Julie Brouwers et Mirthe Van den Brande. Dans la même course, Xaydée Van Sinaey, 14 ans, a terminé 4e devenant championne de Belgique chez les débutantes où Febe De Smedt et Chloë Van Den Eede complètent le podium.