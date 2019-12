Le public était déjà bien présent, ce dimanche matin, sur les pentes de la citadelle de Namur. Les spectateurs ne voulaient pas laisser passer l’occasion de voir Thibau Nys. Et ils n’ont pas été déçus par le show offert par le fils de Sven Nys. Qui a largement dominé l’épreuve des juniors. Champion d’Europe des 17 et 18 ans, le très prometteur jeune coureur a rapidement fait la différence sur l’athlétique parcours namurois.

Il a progressivement creusé l’écart dès le deuxième tour pour s’imposer avec 45 secondes d’avance sur le Suisse Lillo. Et remporter sa quatrième manche de Coupe du monde d’affilée. Il a gagné toutes les manches des juniors et est déjà certain de s’offrir le classement final.

(...)