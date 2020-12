L’épreuve wallonne a une nouvelle fois été spectaculaire avec la victoire de van der Poel.

Waw ! Quel spectacle !" Ces propos d’un collègue flamand, quelques secondes après l’arrivée, illustrent bien l’intensité du show qu’il y a eu, ce dimanche après-midi, sur les hauteurs de la Citadelle de Namur. Pour leur première confrontation dans les labourés, cette saison, Mathieu van der Poel et Wout Van Aert ont tout donné. Ils n’ont pas eu le choix. Car ils ont directement été mis sous pression par la nouvelle star de la boue, des descentes techniques et des murs à gravir à vélo ou à pied : Tom Pidcock. Qui a pris la course à son compte.