Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) a remporté l'avant-dernière manche de la Coupe du monde de cyclocross dimanche à Nommay, en France. Après un duel acharné, il a devancé de peu Toon Aerts au sprint. Le champion de Belgique Laurens Sweeck a terminé troisième à plus d'une minute.

Aerts reste leader en Coupe du monde. Iserbyt a dépassé Michael Vanthourtenhout à la deuxième place et débutera la semaine prochaine à Hoogerheide, aux Pays-Bas, avec 41 points de retard sur Aerts.

Pas de Wout van Aert, ni de Mathieu van der Poel au départ en France. Les deux coureurs se préparent en Espagne pour le championnat du monde et les classiques de printemps.

Thijs Aerts, le champion de Belgique Laurens Sweeck et Lars van der Haar n'ont pas manqué leur départ. Bientôt, Iserbyt a pris le commandement. Aerts a vu le danger et l'a suivi. Après deux tours, le duo avait onze secondes d'avance sur un groupe qui comprenait Vanthourenhout, Corné van Kessel, van der Haar, Quinten Hermans, Gianni Vermeersch et Tom Pidcock. Sweeck suivait à quelques longueurs.

Au sixième tour, Aerts s'est débarrassé d'Iserbyt. Il a dû reprendre son souffle pendant un moment et a vu son écart en un rien de temps passer de 3 à 16 secondes. Cependant, le Flandrien occidental n'a pas abandonné et a continué à accélérer. Au début de l'avant-dernier tour, son retard était tombé à cinq secondes. Iserbyt est revenu et a accéléré immédiatement. Aerts s'est accroché et a rejoint le leader de l'équipe Pauwels Sauzen-Bingoal.

Dans ce dernier tour, le duo n'a pas levé le pied jusqu'à ce qu'Iserbyt semble craquer et commette quelques petites erreurs. Il abandonna cinq secondes, mais il se repris de nouveau et se glissa dans la roue d'Aerts. Grâce à une petite glissade d'Aerts, Iserbyt est passé en premier sur l'asphalte et a entamé le sprint. Aerts n'avait plus rien de ressource et devait se contenter de la deuxième place. Sweeck a terminé troisième à plus d'une minute, devant van der Haar et Pidcock. Dans la bataille pour le dernier ticket pour le championnat du monde, Quinten Hermans a terminé septième devant Gianni Vermeersch.