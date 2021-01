Wout van Aert possède 15 points d'avance sur Mathieu van der Poel. Un succès ou une deuxième place assurerait la victoire finale du champion de Belgique, la 3e dans sa carrière après 2016 et 2017. La Belgique aurait ainsi droit à un 9e coureur dimanche prochain au départ du championnat du monde d'Ostende. Van Aert et van der Poel vont croiser le fer à deux reprises ce week-end avant le rendez-vous du Mondial pour le maillot arc-en-ciel. Les deux meilleurs cyclocrossmen s'affronteront à Hamme et à Overijse.

La Coupe du monde a vu son calendrier passer de 14 à 5 courses en raison du Covid-19. Le première a été remporté par Michael Vanthourenhout à Tabor, où Mathieu van der Poel n'a pas pris le départ et n'a donc pas pris de points. Wout van Aert a terminé troisième. À Namur et Hulst, le Néerlandais s'est avéré le plus fort, et dans la boue de Termonde, c'est Wout van Aert qui s'est montré le meilleur.

Van Aert possède maintenant 125 points, soit 15 de plus que van der Poel, 19 de plus que Michael Vanthourenhout. Une victoire rapporte 40 points, une deuxième place 30 points, une troisième place 25 points.

Pour la sélection belge, il est important qu'un Belge gagne le classement final. Tim Merlier pourrait alors également prendre part au championnat du monde. Si Mathieu van der Poel remporte le classement final, la Belgique doit se rendre à Ostende avec huit coureurs.

Samedi au Flandriencross de Hamme, Eli Iserbyt va défendre sa première place au Trophée X20. Le champion d'Europe possède 3:27 d'avance sur son équipier Michael Vanthourenhout et 3:33 sur Toon Aerts.

Il restera ensuite deux épreuves à Lille le 7 février et au Brussels Universities Cross le 14 février.