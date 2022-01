Bien parti vers un septième succès d’affilée, il a chuté et dû changer de chaussure pour battre sur le fil Pidcock après une âpre poursuite.

Et de sept ! Wout van Aert a commencé ce 1er janvier, à Baal, l’année 2022 comme il avait terminé la précédente : en gagnant.

Mais sa septième victoire d’affilée dans un cyclo-cross, sa troisième dans le Grand Prix Sven Nys, a été bien plus rude à conquérir que les six précédentes pour le Campinois. Pourtant, peu après la moitié de la course, pendant laquelle il avait jusqu’alors contenu les velléités de ses derniers compagnons, Tom Pidcock et Eli Iserbyt, le coureur de Jumbo-Visma semblait bien parti pour s’imposer lorsqu’il effectua une glissade spectaculaire dans la boue.

(...)