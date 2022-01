Ce lundi, Sven Vanthourenhout et les vingt-deux filles et garçons qu’il a sélectionnés pour les championnats du monde du week-end prochain en Arkansas s’envoleront de Bruxelles National, direction les États-Unis. Les tests Covid effectués dimanche s’étant révélés négatifs sauf pour le malheureux Quinten Hermans et la jeune Xaydee Van Sinaey, "l’opération Fayetteville" a pu débuter. Des Mondiaux de cyclo-cross courus outre-Atlantique, de surcroît en période de pandémie, ne ressemblent guère à ceux disputés dans un pays voisin de la Belgique.

"La préparation a été intense, confie Frederik Broché, le directeur technique national de la fédération belge. Il nous reste à mener à bien tout ce qui a été planifié. Jeudi, quatre membres du staff sont partis pour les USA en emmenant une première partie du matériel afin que les coureurs aient un vélo prêt quand ils arriveront lundi soir en Arkansas. Le reste de la délégation part ce lundi matin direction Chicago. Sven Vanthourenhout et les coureurs prendront ensuite un vol intérieur vers Fayetteville, mais sans les vélos car l’avion est trop petit. Ils seront emmenés par la route sur un millier de kilomètres par le reste de la délégation et n’arriveront que mercredi."