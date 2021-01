Pim Ronhaar a décroché samedi le titre de champion du monde espoirs lors des championnats du monde organisés à Ostende. Le Néerlandais a devancé son compatriote Ryan Kamp, tenant du titre, et Timo Kielich, troisième et meilleur Belge.

Dès le premier tour, la Belgique, avec Niels Vandeputte, et les Pays-Bas, avec Ryan Kamp, prenaient les commandes de la course. Grand favori à sa propre succession, Kamp était en difficulté dans le deuxième tour mais ne comptait que 4 secondes de retard sur le groupe de tête.

Dans le troisième tour, Ronhaar s'isolait en tête de la course suivis par les Belges Timo Kielich et Emiel Verstrynge. Ronhaar faisait parler sa puissance et s'imposait en solitaire pour décrocher le premier titre de champion du monde de sa carrière et ainsi succéder à son compatriote Ryan Kamp au palmarès.

Derrière, Ryan Kamp s'emparait de la deuxième place après une belle remontée et terminait à 8 secondes de Ronhaar. La médaille de bronze revenait à Timo Kielich à 14 secondes du vainqueur. Emiel Verstrynge (+0:18) et Toon Vandenbosch (+0:31) complètent le top 5.

Le départ de la course élites dames sera donné à 15h15. Dimanche, les courses espoirs dames (13h35) et élites messieurs (15h15) sont encore au programme. Les courses juniors garçons et filles ne sont exceptionnellement pas organisées cette année à cause de la pandémie de coronavirus.