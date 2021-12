Victoire de Wout van Aert ! Cela devient le refrain connu de cette fin d'année 2021. Le champion de Belgique s'est imposé sur le cyclo-cross des As à Loenhout devant Michael Vanthourenhout et Toon Aerts. Il s'agit de sa sixième victoire du Belge cette saison en six courses disputées et son troisième succès en cinq jours. Il s'agit du meilleur début de saison de l'Anversois qui n'avait encore jamais remporté six cyclo-cross consécutifs dans sa carrière.

Après un début de course discret sur la plaine de Loenhout, Van Aert s'est détaché avec Quinten Hermans, Laurens Sweeck, Corné Van Kessel et Michael Vanthourenhout à la fin du 3e tour. Après plusieurs accélérations du champion de Belgique, Vanthourenhout est passé à l'attaque avec Van Aert dans sa roue, laissant les trois autres sur place. Mais le coureur de Jumbo-Visma a placé un contre pour finalement s'isoler défintivement à deux tours de la fin.

Pour rappel, le champion du monde, Mathieu van der Poel, intialement prévu à Loenhout, a finalement déclaré forfait mardi soir en raison de maux de dos qui l'ont contraint à l'abandon à Heusden-Zolder lundi dernier.