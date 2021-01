Huit fois, Wout Van Aert et Mathieu van der Poel furent opposés dans un Mondial. Chacun a gagné quatre fois, dont trois chez les élites.

Depuis le début de leur carrière, Wout Van Aert et Mathieu van der Poel ont disputé huit championnats du monde de cyclo-cross l’un contre l’autre dans les trois catégories. Un chez les juniors (2012), un chez les espoirs (2014) et six chez les élites (depuis 2015). Au total, dans ces confrontations directes, l’égalité est parfaite entre les deux grands champions, chacun ayant conquis quatre maillots arc-en-ciel, dont trois chez les professionnels.

