Après avoir été battu dimanche dernier à la citadelle de Namur après un magnifique combat, Wout Van Aert tient sa revanche sur Mathieu Van der Poel puisqu'il s'est imposé ce mercredi sur le circuit très boueux de Herentals devant le Néerlandais. Il signe ainsi son premier succès de la saison en cyclocross.

Alors que Mathieu Van der Poel dominait les débats et avait une avance de plus de 5 secondes sur Wout Van Aert, le champpion du monde a eu une fuite au 4ème tour et a, dans le même temps, vu son plus gros adversaire lui passer devant en la personne de Wout Van Aert.

Notre compatriote a par la suite très bien géré son avance, malgré une légère chute près de l'arrivée, pour les deux derniers tours de cette épreuve qui en comptait 6 et a réussi à mettre Mathieu Van der Poel à plus de 30 secondes de lui sur la ligne d'arrivée.

Michael Vanthourenhout complétait le podium à 1:32. Toon Aerts, quatrième à 2:15, et Eli Iserbyt, cinquième à 2:18, figurent aussi dans le top-cinq.

Chez les dames, la Néerlandaise Ceylin del Carmen Alvarado s'est imposée devant ses compatriotes Lucinda Brand et Denise Betsema, deuxième et troisième à respectivement 19 et 23 secondes. Sanne Cant a pris la cinquième place à 1:35.

La prochaine manche du Trophée X2O, le GP Sven Nys, se disputera le 1er janvier à Baal.