Que se passera-t-il si mon épouse Sarah m’appelle dimanche sur le coup de 13 h, à deux heures du départ du National, pour m’annoncer que la naissance est imminente ? C’est à la fois une bonne et une sale question…" Lâchée dans un sourire le week-end dernier par Wout Van Aert au soir de sa deuxième place conquise sur la manche de Coupe du monde de Hulst, l’interrogation n’aura pas à connaître de réponse.

Le coureur de chez Jumbo-Visma (26 ans) est, en effet, devenu papa pour la première fois d’un petit Georges lundi. Une arrivée qui comble évidemment les parents de bonheur et dont le timing permettra au triple champion national de s’aligner sur le rendez-vous de Meulebeke. Une échéance que l’Anversois préparera dans un contexte très singulier.

"Les nuits sont forcément un peu plus agitées dans la foulée d’une telle arrivée, sourit Maxime Monfort qui avait vécu la naissance de son premier enfant, Lou, en plein Tour de France en 2010. Dans ces moments si particuliers, il convient vraiment à chacun de trouver son équilibre et son propre rythme. On dit souvent qu’il n’y a pas de mode d’emploi pour être parents, et cela vaut aussi pour le fait de devenir un papa coureur (rires). Le repos est évidemment un facteur clé de la performance pour un sportif pro. De mon côté, j’ai eu la chance de pouvoir compter sur une femme qui a toujours tout fait pour me permettre de vivre ma passion et mon métier dans les meilleures conditions. Je ne me suis donc pas souvent levé la nuit… (sourire) Mais cela ne vaut pas nécessairement pour toutes les compagnes de cyclistes… (rires)."