Eli Iserbyt, tenant du titre et favori, apprécie le tracé du VAM-Berg où est couru l’Euro.

Celui qui s’imposera ce dimanche sur les flancs du VAM-Berg, dans la province de Drenthe, aux Pays-Bas, et deviendra champion d’Europe, aura, quoiqu’il arrive ensuite, réussi sa saison. Avec les trois classements (Coupe du monde, Superprestige et Trophée X2O), les championnats (le national, le continental et le mondial) sont évidemment les prix les plus importants de la saison. En l’absence des trois "grands", Mathieu van der Poel, Wout Van Aert et Tom Pidcock, qui se sont autoéliminés des différents challenges, l’Euro est donc un autre trophée d’importance à conquérir.

