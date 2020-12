Si pour un nouveau duel entre Wout Van Aert et Mathieu Van der Poel, il faudra patienter jusqu’au dimanche 20 décembre et la deuxième manche de Coupe du monde à Namur, dès le prochain week-end, les ténors du moment seront opposés à celui qui fut les dernières saisons le véritable ogre de la spécialité. Après une coupure de plus de sept semaines, Mathieu Van der Poel rentrera samedi dans le cyclo-cross d’Anvers et il sera aussi dimanche à Asper-Gavere.

(...)