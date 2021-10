Dès le début de course, un groupe de trois coureurs s'isolait en tête avec Eli Iserbyt, Quinten Hermans et Michael Vanthourenhout. Seulement, Hermans devait laisser filer ses compagnons de tête après une chute. En difficulté en début de course, Toon Aerts retrouvait ses jambes et rejoignait Iserbyt et Vanthourenhout en tête. Le trio de tête était ensuite rejoint par Laurens Sweeck, qui avait compté près de 20 secondes de retard sur la tête de course.

Dans le dernier tour, Iserbyt plaçait une accélération pour décrocher sa troisième victoire cette saison en Coupe du monde. Michael Vanthourenhout s'emparait de la 2e place devant Toon Aerts, 3e. Au classement général, Iserbyt creuse un peu plus l'écart en tête. Le champion d'Europe en titre compte 175 points, soit 45 de plus que Michael Vanthourenhout, 2e avec 130 points. Toon Aerts est 3e avec 129 points, juste devant Quinten Hermans, 5e dimanche (128). Chez les dames, Kata Blanka Vas s'est imposée au terme d'un effort en solitaire. La Hongroise a devancé les Néerlandaises Puck Pieterse et Lucinda Brand. Alicia Franck termine 11e et meilleure Belge.

Au classement de la Coupe du monde, Denise Betsema, 4e dimanche, et Lucinda Brand comptent toutes les deux 147 points mais Brand s'empare de la tête grâce à de meilleurs résultats depuis le début de la compétition. La jeune Puck Pieterse, 19 ans, s'empare elle de la troisième place avec 112 points. La prochaine manche de la Coupe du monde est prévue le dimanche 14 novembre à Tabor en Tchéquie.