Wout Van Aert a remporté le cyclo cross d'Overijse ce dimanche. Le natif d'Herentals a devancé Mathieu Van Der Poel, qui a crevé puis a chuté à plusieurs reprises, de plus d'une minute, et Thomas Pidcock. C'est sa 2eme victoire de la saison lors d'une manche de coupe du monde, après sa victoire dans la boue de Termonde. Grâce à cette victoire, il remporte le classement final de la Coupe du monde de cyclocross pour la 3e fois de sa carrière après 2016 et 2017.

Grâce à cette victoire, la Belgique aura droit à un 9eme coureur, Tim Merlier, dimanche prochain lors du championnat du monde d'Ostende.



Le championnat du monde menacé ?

Un championnat du monde qui pourrait être en danger selon le bourgmestre d’Ostende, Bart Tommelein: " S’il apparaît que le nombre de contaminations avec ce variant progresse, nous serons obligés de prendre une décision que nous aurions préféré ne pas devoir prendre. Mais je ne peux décider seul comme bourgmestre, ce sera fait en concertation avec les ministres, Belgian Cycling et l’UCI."