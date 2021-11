Il est parti seul dans le troisième des huit tours n'a plus été inquiété dans cette épreuve qui n'avait pas réuni les meilleurs coureurs de ce début de saison. Sweeck, enfin du pays, a signé son 2e succès de la saison avec sa victoire à Ardooie. Il a remporté pour la deuxième année consécutive cette course disputée sur le domaine militaire de Heverlee. Tom Meeusen (Group Hens-Maes Containers) a pris la deuxième place et le champion d'Espagne Felipe Orts (Burgos-BH) la troisième.

Sweeck a fini cette saison à la deuxième place à Bredene (derrière Eli Iserbyt) et Meulebeke (derrière Michael Vanthourenhout), deux autres Ethias cross.

Scénario semblable dans l'épreuve féminine. La Britannique Anne Kay a filé dès la première boucle. Ses adversaires n'allaient plus jamais la revoir. Ellen Van Loy a terminé deuxième devant Laura Verdonschot.

Robbe Dhondt s'est adjugé la victoire chez les juniors.

La sixième manche des Ethias Cross se déroulera le 11 décembre à Essen.