ID:1100246680

FAYETTEVILLE 30/01/2022 23:14 (ANP)

Au lendemain de son 8e titre de championne du monde de cyclocross, la Néerlandaise Marianne Vos a annoncé dimanche qu'elle mettait un terme à sa saison dans les labourés et ne portera son maillot arc-en-ciel que la saison prochaine.

Vos, 34 ans, va désormais se préparer pour la saison sur route et va partir en stage en altitude avec son équipe Jumbo-Visma. "J'ai un planning serré et faire des choix a également conduit aux succès de ces derniers temps", a-t-elle déclaré sur le site web de son équipe. "J'aime courir, mais parfois il vaut mieux trouver un équilibre pour pouvoir réaliser ses objectifs. Cela signifie également que je vais respecter le calendrier et faire un stage en altitude en vue de la saison sur route. J'aimerais montrer mon maillot arc-en-ciel sur la prochaine saison de cross."