Plusieurs cyclocrossmen étaient sceptiques avant de prendre le départ de Niel et de son nouveau parcours. Mais le public, lui, a été conquis par le spectacle proposé sur ce tracé remanié, tant chez les dames que chez les hommes. Avec la victoire de Lucinda Brand devant Annemarie Worst chez les femmes et un final palpitant entre Eli Iserbyt et Toon Aerts chez les messieurs.

"Cela a été intense jusqu’au bout", a commenté, essoufflé, Toon Aerts, qui a cru à la victoire dans le dernier tour, avant de paraître coincé dans la portion sablée. "Malheureusement, mes passages dans le sable ont été mauvais, je dois revoir ce point en vue de l’épreuve de Coxyde."

Qui aura lieu dans une semaine. "Heureusement pour moi", rigole Eli Iserbyt, le vainqueur, au sujet de l’ensablement de son rival. "Je venais d’être victime d’une crevaison et j’ai eu de la chance de pouvoir revenir sur Toon à ce moment de la course. Au niveau du sprint entre nous deux, j’ai un peu fermé la porte, mais je pense qu’Aerts avait encore la place pour passer."

Ce qu’il a confirmé, confirmant la supériorité de son adversaire. Il avait pourtant essayé de rendre la vie dure à Eli Iserbyt avec son coéquipier Lars van der Haar sur cette épreuve intense. Avec le nouveau champion d’Europe, ils ont plusieurs fois créé un écart sur Eli Iserbyt et Quinten Hermans, sans parvenir, toutefois, à empêcher le retour de celui qui reste l’homme fort de ce début de saison. Eli Iserbyt a décroché ce jeudi sa neuvième victoire de la saison. Avec ce succès, il reprend l’avantage au classement général du Superprestige devant Toon Aerts, pour un petit point. Et avec cette victoire, il a effacé la déception de la semaine dernière au championnat d’Europe.