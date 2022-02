Coxyde et Namur, qui accueillera la Coupe d'Europe, quittent le programme tandis qu'Overijse (20/11), Anvers (04/12), Termonde (26/12) et Zonhoven (08/01) y figurent toujours. Le nombre de manches est réduit de 16 à 14, mais deux nouveaux événements font leur arrivée: Beekse Bergen aux Pays-Bas (13/11) et Benidorm en Espagne (22/01).

La nouvelle saison débutera le 9 octobre à Waterloo, aux États-Unis (Wisconsin). C'est également aux États-Unis que se déroulera la 2e manche, à Fayetteville. La Coupe du monde se terminera finalement à Besançon, en France, le 29 janvier. L'endroit de l'une des manches reste encore à confirmer; Tom Pidcock pourra peut-être parader avec son maillot arc-en-ciel à Londres le 11 décembre.