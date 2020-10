Cette annulation porte à six, sur un total de onze, le nombre de manches de Coupe du monde annulées. On avait en effet auparavant appris l'annulagion des manches de Coxyde (22 novembre), Besançon (29 novembre), Diegem (27 décembre), Villars (17 janvier) et Hoogerheide (24 janvier).

Le cross de Zonhoven figurait pour la première fois au calendrier de la Coupe du monde, ce qui a rendu les coûts d'organisation plus élevés. Une édition sans public n'étant pas une option pour les organisateurs, ceux-ci ont pris la décision d'annuler l'épreuve.