La lettre adressée à saint Nicolas par tous les petits amateurs de cyclo-cross devait être insuffisamment affranchie ou a dû se perdre dans les méandres d’un centre de tri… À une semaine d’un dimanche où bien des cheminées du pays seront dévalées encore plus rapidement que les berges sablonneuses de l’Escaut, l’annonce de l’annulation de la manche de Coupe du Monde prévue à Anvers le week-end prochain (5/12) est tombée comme un coup de massue.

Épreuve toujours très populaire, le cross de la cité portuaire devait participer au lancement de la saison hivernale de Wout Van Aert, après sa reprise la veille à Boom.

"Un rendez-vous comme celui d’Anvers vit du public et de la ferveur, a commenté la société Golazo, organisatrice de l’événement. Avec les mesures actuellement en vigueur, l’atmosphère ne serait en rien comparable. Afin de garantir de manière optimale la sécurité et la santé de chacun, nous devrions également imposer de nombreuses mesures supplémentaires, difficilement contrôlables. La décision de l’annulation n’a pas été facile à prendre, mais elle s’impose à nous et la Ville d’Anvers (commanditaire de l’événement) l’a bien compris…"

Au-delà de la mauvaise nouvelle de cette annulation, c’est surtout la perspective de voir toute la saison de cyclo-cross s’inscrire désormais en pointillé qui inquiète acteurs et amateurs de la discipline. C’est que, si le modèle économique du cyclo-cross, extrêmement dépendant du public et des VIP, a pu survivre au huis clos l’hiver dernier, le contexte financier est aujourd’hui bien plus tendu pour les organisateurs. Il est ainsi devenu plus difficile de réunir des budgets sponsoring (public et privé), l’application de mesures comme le contrôle du Covid Safe Ticket génère de gros frais supplémentaires quand… une partie des fans préfèrent rester chez eux au regard du contexte sanitaire.

"Nous évaluerons la situation au cas par cas pour les autres cross dont nous assurons l’organisation", commentait dimanche soir Golazo. Si la tendance était à l’optimisme pour la manche de Coupe du monde de Namur (19/12), cela restera l’évolution de la situation sanitaire qui décidera de son sort…