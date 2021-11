Sans Mathieu Van der Poel et Tom Pidcock et malgré l’absence de Wout Van Aert, les Belges, avec à leur tête Eli Iserbyt (huit succès en douze courses) restaient les grands favoris de l’Euro, ce dimanche sur les pentes du VAM-berg, en province de Drenthe, aux Pays-Bas. Pourtant, c’est Lars van der Haar qui portera les douze mois prochains le maillot blanc et bleu étoilé.