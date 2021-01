Le show Van der Poel se poursuit Cyclo-cross Julien Gillebert © AFP

Il n’y a pas eu de suspense à Hulst, où le Néerlandais s’est imposé.



Ses statistiques sont impressionnantes. Comme son palmarès. Depuis son retour dans les labourés, le 12 décembre, à Anvers, Mathieu Van der Poel a disputé onze cyclocross. Sur ces onze rendez-vous, il n’a jamais quitté le podium. Il s’est imposé huit fois et a terminé trois fois deuxième. Le dernier lauréat du Tour des Flandres n’a été battu que par deux coureurs : Tom Pidcock, qui l’avait surpris à Gavere, au lendemain de sa reprise, et son éternel rival, Wout Van Aert, qui l’a devancé à Herentals et à Termonde.



(...)