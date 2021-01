La Fédération belge de cyclisme (Belgian Cycling) a choisi Middelkerke et Flémalle comme cadre de ces compétitions. Le gouvernement doit encore donner son approbation.

Dimanche, les championnats élites messieurs et dames seront disputés à Meulebeke. A l'origine, les jeunes, les élites sans contrat et les masters auraient aussi dû disputer leur épreuve ce jour-là. Les mesures actuelles contre le coronavirus en ont décidé autrement. Selon les nouveaux plans de Belgian Cycling Middelkerke accueillerait les juniors, les élites 2 et les espoirs le 6 février avant la dernière manche du Superprestige. Flémalle serait le cadre des courses pour les titres des aspirants, masters et élites 3.