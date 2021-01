Le parcours difficile d’Ostende vaut surtout par la partie sur la plage et le double passage sur le pont qui la relie à l’hippodrome.

Le parcours sur lequel seront attribués ce week-end quatre titres mondiaux de cyclo-cross, puisque les deux épreuves pour juniors ont été annulées, est très comparable à celui sur lequel furent disputés les championnats de Belgique en janvier 2017.

"C’est un tracé pour hommes forts, mais surtout à cause du passage dans le sable, donc c’est un tracé pour Wout Van Aert et Mathieu van der Poel et pourtant, ça peut se finir au sprint", constate Paul Herygers, lui-même sacré champion du monde il y a 27 ans à quelques kilomètres de la Reine des Plages, dans les dunes de Coxyde.

Long de 2 900 mètres, il se divise en trois parties : un pont, la plage et l’hippodrome, mais la première partie est à diviser en deux.