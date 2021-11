Le cyclocross féminin reste largement dominé par les Néerlandaises. Même si la très prometteuse Hongroise Kata Blanka Vas ou l’Américaine Clara Honsinger viennent de plus en plus rivaliser avec l’armada batave. Au niveau de la Belgique, Sanne Cant reste la figure incontournable, même si elle n’est pas dans sa meilleure saison. Mais notre pays peut compter sur une nouvelle représentante, qui enchaîne les résultats : Marion Norbert-Riberolle.

L’ancienne championne du monde chez les espoirs (un titre arc-en-ciel conquis en Suisse, en 2019, devant Kata Blanka Vas) a pris cette année la nationalité belge. "Je suis fière et heureuse de représenter la Belgique, raconte la cyclocrosswoman de 22 ans. Je n’ai rien contre la France, pas du tout, mais je me suis directement bien sentie quand je suis arrivée en Belgique. Pour des raisons familiales, on cherchait à habiter près de Lille. Et en venant sur une course sur route à Dottignies, nous avons bien aimé la région. Je m’y suis installée. L’accueil a été super. Il y a beaucoup de convivialité en Belgique, c’est vraiment chaleureux."

Marc Duquesnoy, l’ancien organisateur du cyclocross de Dottignies, a même créé un fan-club pour soutenir la Française. Devenue Belge aujourd’hui. "La Belgique est devenue mon pays d’adoption et j’ai eu envie de prendre cette nationalité, qui peut m’apporter beaucoup d’un point de vue professionnel, poursuit Marion Norbert-Riberolle. Malheureusement, comme j’ai eu la nationalité belge cette année, en janvier, je ne peux pas encore prétendre à une sélection en équipe nationale pour les Championnats cette saison."