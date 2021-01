Mathieu van der Poel pourra conserver sa tunique arc-en-ciel 12 mois supplémentaires. Le Néerlandais était bien le plus fort sur le sable ostendais mais s’est fait (un petit peu) peur. Car van der Poel ne nous avait pas habitués à commettre de petites fautes techniques, d’autant plus en début de course. "Il faisait vraiment froid. J’ai regardé sur mon téléphone qui indiquait que la température ressentie était de -3 °C, ce qui explique que j’ai mis un peu de temps à rentrer dans ma course", a-t-il commenté.