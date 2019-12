Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) a remporté vendredi l'Azencross (Cross des As) de Loenhout, 5e manche du Trophée AP Assurances de cyclocross.

Le champion du monde s'est imposé devant Eli Iserbyt, qui conserve la tête du classement général et le Néerlandais Corne Van Kessel. Pour son retour à la compétition après près de six mois d'absence et sa chute au Tour de France, Wout van Aert prend la 5e place.

Le triple champion du monde, vainqueur de ce cross des As en 2014 et 2016, n'était plus apparu en effet en compétition depuis le 19 juillet dernier et sa chute dans le contre-la-montre de Pau lors du dernier Tour. Le coureur de 25 ans a reçu lundi le feu vert médical pour pouvoir prendre le départ à Loenhout, où il était monté à cinq reprises sur le podium ces cinq dernières années. "Je suis très heureux de revenir en compétition, j'attendais cette journée depuis longtemps", a déclaré Wout van Aert avant le départ.

Chez les dames, victoire de Ceylin Alvarado. La Néerlandaise s'est imposée devant Sanne Cant et sa compatriote Annemarie Worst, et profite de sa victoire pour prendre la tête du classement général. L'Américaine Katie Compton et l'Italienne Alice Arzuffi complètent le top 5.

Au général, Ceylin Alvarado compte désormais 57 secondes d'avance sur Annemarie Worst. Sanne Cant est 6e à 8:22.

Le Néerlandais Tibor del Grosso l'a emporté chez les juniors, devant son compatriote Twan van der Drift et Ward Huybs.

La 6e des 8 manches du Trophée AP Assurances se déroulera le 1er janvier à Baal, à l'occasion du GP Sven Nys. Suivront ensuite le Brussels Universities Cyclocross le 5 janvier et le cross des Cravates à Lille le 8 février.

Victorieux la veille en Coupe du monde à Heusden-Zolder, Mathieu van der Poel signe la 26e victoire de l'année, sa troisième d'affilée à Loenhout.