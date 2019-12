Mathieu Van der Poel s’est imposé à Namur au terme d’une lutte intense avec Toon Aerts.

Pas de doute possible : c’est LE cross de la saison, Namur a été la plus belle épreuve de cette saison, avec du spectacle jusqu’au bout." Ce n’est pas nous qui l’affirmons, même si nous le pensons vivement.

Ces propos viennent de nos confrères du nord du pays, qui étaient présents en nombre ce dimanche sur le site de la citadelle de Namur. L’épreuve wallonne a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses.

