Le champion du monde s'est imposé devant Wout van Aert et le Britannique Tom Pidcock.

Pour la première fois de la saison, Wout van Aert, Mathieu van der Poel et Tom Pidcock se retrouvaient ensemble au départ d'un cyclocross. Pidcock avait coché le cross namurois dans son agenda, lui qui a prévu son pic de forme pour ce dimanche. Le jeune Britannique a pris la tête de la course dès les premiers coups de pédale et est resté devant jusqu'à l'avant-dernier tour, lorsqu'il a été rejoint par Wout van Aert et Mathieu van der Poel. Celui-ci s'est imposé avec 3 secondes d'avance sur Wout van Aert et 11 sur Tom Pidcock. Michael Vanthourenhout, leader de la Coupe du monde après sa victoire dans la manche d'ouverture à Tabor, a pris la 4e place à 1:07, tandis que Quinten Hermans, 5e à 2:09, complète le top 5. Mathieu van der Poel s'est imposé pour la 5e fois à Namur, où il l'a emporté pour la 3e année de suite. Plus tôt dans la journée, la Néerlandaise Lucinda Brand s'est imposée chez les dames, signant une 3e victoire consécutive à Namur. Elle a devancé l'Américaine Clara Honsinger Néerlandaise Denise Betsema. Sanne Cant a terminé 12e et meilleure Belge, à 3:30 de Lucinda Brand, qui avait déjà gagné la 1e manche à Tabor. Brand conforte sa première place au classement général. Elle compte 80 points, contre 52 pour Ceylin Alvarado, 4e dimache, et 50 pour Betsema. Sanne Cant est 9e avec 28 points. La 3e des cinq manches de la Coupe du monde est prévue dimanche 27 septembre à Termonde.