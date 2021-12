Où va s'arrêter Wout van Aert ? Dans la forme de sa vie, le champion de Belgique a réalisé une nouvelle démonstration ce lundi à Heusden-Zolder, au lendemain de sa victoire à Termonde. Il s'agit de sa 5e victoire de la saison en autant de cyclo-cross disputés. Sans concurrence, le coureur de l'équipe Jumbo-Visma s'est imposé avec 1'04" d'avance sur Tom Pidcock. Eli Iserbyt complète le podium. Dans un mauvais jour, Mathieu van der Poel a abandonné.

Van Aert, auteur d'un bon départ, a profité d'une petite erreur de Toon Aerts et Quinten Hermans dans sa roue pour s'isoler dès le deuxième tour. Creusant l'écart sur ses poursuivants à chaque passage sur la ligne d'arrivée, Van Aert n'a jamais tremblé malgré une petite chute dans le 6e tour. Derrière le champion de Belgique, un trio s'est constitué dans le 3e tour avec Tom Pidcock, Eli Iserbyt et Quinten Hermans. Ce dernier a été le premier à céder, laissant le leader de la Coupe du monde et le Britannique se battre pour la 2e place au sprint.

Loin derrière, Mathieu van der Poel n'est jamais parvenu à entrer dans sa course. Après un mauvais départ, le champion du monde n'a jamais réussi à combler l'écart sur la tête. Une fois que l'écart a dépassé les 30 secondes, le Néerlandais a déconnecté, perdant énormément de temps avant d'abandonner à trois tours de l'arrivée. Après sa seconde place dimanche à Termonde, le retour de Van der Poel dans les labourés ne s'est pas passé de la meilleure manière. Pas la préparation idéale avant le cyclo-cross de Loenhout ce jeudi, où il croisera à nouveau la route de Wout Van Aert.