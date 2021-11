On connaît la date du premier duel entre Van der Poel et Van Aert ! Cyclo-cross La Rédaction Le Néerlandais reprendra le 18 décembre dans les labourés et retrouvera Wout Van Aert le 26. © Belga

Bonne nouvelle pour la manche de Coupe du monde disputée à Rucphen, le 18 décembre prochain: ils vont attirer de nombreux regards puisque Mathieu van der Poel y débutera sa saison de cyclo-cross.



On ne sait par contre pas encore si VDP sera présent à Namur, le lendemain, pour une autre manche de Coupe du monde. Mais c'est un cross qu'il apprécie et ses supporters belges peuvent nourrir des espoirs de l'y voir à l'oeuvre. Ce qui semble certain, par contre, c'est qu'il sera à Termonde le 26 décembre, pour un cross qui est également au programme de Wout Van Aert. Les deux hommes s'affronteront donc une première fois au lendemain de Noël.



Le grand objectif de Mathieu van der Poel est évidemment de reconduire son titre de champion du monde, à Fayetteville (Etats-Unis). La course arc-en-ciel se déroulera le 30 janvier prochain.