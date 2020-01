Sven Vanthourenhout a donné ce lundi midi la liste des sélectionnés belges pour les mondiaux de cyclo-cross qui auront lieu, en Suisse, les 1er et 2 février, à Dübendorf.

Chez les élites, le suspense n’existait que pour la septième et dernière place, elle est revenue à Quinten Hermans. Après une mauvaise passe, le coureur de Torman CX (version cyclo-cross de Circus-Wanty Gobert) était en balance avec Gianni Vermeersch, lequel a connu une bonne période ces quinze derniers jours.



Le sélectionneur a néanmoins préféré choisir Quinten Hermans, auteur d’une meilleure course que son « rival » à Nommay, dimanche, en Coupe du Monde.

Les autres sélectionnés sont, sans surprise, Toon Aerts, Eli Iserbyt, Tim Merlier, Laurens Sweeck, Wout Van Aert et Michaël Vanthourenhout.