Ses adversaires lui ont mis la pression dans le premier tour. Avec le départ canon de Lotte Kopecky, bien suivie par Marion Norbert Riberolle et Alicia Frank, Sanne Cant ne semblait pas au mieux sur la première boucle du tracé de Middelkerke. Désignée comme la logique favorite de ce National des dames élites, la Flandrienne savait qu’elle n’obtiendrait pas un treizième titre d’affilée facilement. En plus du départ rapide de ses rivales, l’ancienne championne du monde a dû gérer son début de course avec des pneus mal adaptés.