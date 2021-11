Le niveau du cyclocross, en Belgique, est un des plus élevés au monde. Si cette discipline se développe de plus en plus en Wallonie, avec deux challenges qui grandissent chaque année pour les jeunes et les amateurs (le Challenge Henri Bensberg en Province de Liège et celui de fun-cross en Province de Namur), si un des rendez-vous phare de la saison se déroule désormais chaque année dans la partie francophone du pays avec la manche de la Coupe du Monde de Namur, les Wallons peinent à se faire une place au plus haut niveau dans cette discipline.