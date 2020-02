Bien que de nombreuses activités sportives en plein air aient déjà été annulées dimanche en Belgique, en raison de l'arrivée de la tempête Ciara, la 7e des huit manches du Superprestige de cyclocross de Merksplas est maintenue.

"Malgré les mauvaises prévisions météo, la course va avoir lieu", annonce l'organisation.

L'organisateur Marc Van Gestel a déjà indiqué vendredi qu'ils avaient pris des mesures en vue de la tempête Ciara et que la course ne serait pas annulée à l'avance. "La panique est un mauvais conseiller, nous suivons la situation de près", avait-t-il alors déclaré. "Dès qu'il y aura un danger, nous prendrons également la bonne décision, mais pour l'instant nous supposons que le Superprestige, organisé pour la première fois à Merksplas, se déroulera normalement".

Samedi en début de soirée, l'organisation a confirmé une fois de plus via Twitter que la course aurait lieu. "Malgré les mauvaises prévisions météorologiques, la course va avoir lieu. L'organisation et les services de sécurité surveillent de près la situation. Une mise à jour suivra dimanche matin".