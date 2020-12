Après sa rentrée victorieuse samedi à Anvers, Mathieu van der Poel a donc dû se contenter de la 2e place dimanche à Gavere. Le Néerlandais, triple champion du monde dans les labourés, a échoué à 25 secondes de Pidcock.

Pidcock, qui sera pensionnaire du Team Ineos en 2021, a profité d'une petite erreur de 'MVDP' dans le sixième tour pour prendre la poudre d'escampette.

Aerts, qui a progressivement lâché le duo de tête au cours du 5e des 8 tours, a franchi la ligne avec 44 secondes de retard.

Avec Eli Iserbyt 4e (+0:54), Michael Vanthourenhout 6e (+1:13), Quinten Hermans 7e (+1:31) et Daan Soete 10e (+3:33), quatre autres Belges terminent dans le top 10.

Au classement général, Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen Bingoal) est toujours en tête avec encore deux manches à disputer. Il compte 84 points pour 80 à Toon Aerts. Michael Vanthourenhout est 3e avec 69 points, devant Laurens Sweeck (66) et les Néerlandais Lars van der Haar (65) et Corné van Kessel (61).

Chez les dames, la victoire est revenue à la Néerlandaise Lucinda Brand (Telenet-Baloise Lions). Brand, 31 ans, a devancé ses compatriotes Denise Betsema et Ceylin del Carmen Alvarado, championne du monde. Première belge, la championne de Belgique, Sanne Cant, championne du monde en 2017, 2018 et 2019, s'est classée 6e.

Au classement du challenge du Superprestige, Lucinda Brand, qui a remporté un quatrième succès de rang, est en tête avec 86 points. Elle devance Ceylin del Carmen Alvarado (84) et Denise Betsema (74). Sanne Cant est située en 7e position avec 42 points.

La septième manche du Superprestige est fixée le 26 décembre à Zolder. La dernière se tiendra le 6 février à Middelkerke.