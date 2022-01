Tom Pidcock a dominé le cyclocross de Gullegem mardi. Le Britannique s'est imposé au terme d'un numéro en solitaire devant Joran Wyseure et Quinten Hermans. En l'absence de grands noms tels que Wout van Aert ou encore Eli Iserbyt, Tom Pidcock a confirmé son statut de grand favori pour décrocher sa troisième victoire de la saison dans les labourés après les manches de Coupe du monde à Rucphen et Hulst.

Le Britannique s'est imposé en solitaire devant Joran Wyseure qui a dépassé Quinten Hermans, son équipier chez Tormans, dans le dernier tour. Hermans, qui a dû laisser filer Pidcock peu après la mi-course, doit donc se contenter de la 3e place.

Chez les dames, la victoire est revenue à la Néerlandaise Shirin van Aanroij qui s'est imposée en solitaire devant la Canadienne Maghalie Rochette et la Britannique Zoe Backstedt. Lotte Kopecky termine elle au pied du podium avec une 4e place devant la Néerlandaise Inge van der Heijden qui complète le top 5.

"J'ai pris un bon départ et j'ai pris mes distances dans la portion de sable. J'ai continué à pousser et je suis contente de décrocher une belle victoire dans un cross qui est diffusé à la télévision. Certes, les cadors n'étaient pas là mais ce n'est pas mon problème", a réagi Van Aanroij après la course.

Miles Gevaert s'est lui imposé chez les juniors garçons devant Seppe Van Den Boer et le Canadien Ian Ackert. Chez les juniores filles, la Canadienne Ava Holmgren a devancé la Suédoise Alma Johansson et sa soeur Isabella Holmgren.