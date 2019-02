Toon Aerts a remporté la médaille de bronze aux Championnats du monde de cyclocross dimanche à Bogense, au Danemark.

Il a livré une belle bataille avec Wout van Aert, mais une glissade dans le dernier tour lui a coûté l'argent. "Je suis également satisfait du bronze", a déclaré le champion de Belgique.

Aerts a fait une glissade sur le côté oblique au deuxième tour lorsque Van der Poel a accéléré. Son coéquipier Lars van der Haar a parfaitement joué le jeu: il a laissé un trou et l'équipe belge a dû lancer la poursuite. "J'ai tout donné pour combler cet écart. J'ai forcé et je l'ai payé pendant quelques tours. A la fin, j'en ai parlé avec Wout: était-ce le bon choix ou non? Nous étions d'accord: si je n'essaie pas de combler le trou immédiatement, Mathieu aurait été encore plus loin.

C'était la bonne décision mais je n'ai pas pu combler l'écart." Après cela, Aerts s'est retrouvé dans un groupe de six coureurs, qui se sont battus pour la médaille de bronze. "Il fallait que je respire. Je me suis senti mieux dans la deuxième partie et j'ai réussi à m'éloigner d'eux."

Il s'est rapproché de Van Aert et l'a même lâché. Mais l'ex-champion du monde est revenu dans sa roue avant de profiter d'une chute d'Aerts dans le final pour prendre la deuxième place. "Je peux vivre avec ce bronze. C'est le couronnement de ma saison. J'ai l'impression d'avoir fait un grand pas en avant. Il est important de poursuivre sur cette lancée. Bien que je réalise que ce ne sera pas facile à égaler l'année prochaine."

Aerts a encore sept courses à son programme. "Je vais rester concentré pendant encore un petit mois. Il y a encore pas mal de cross importants à disputer. Van Aert ne sera là qu'une fois et Van der Poel ne roulera pas tout. Cela m'offre plus d'opportunités et je dois les saisir. Non, je ne souffrirai pas de décompression. Je peux encore supporter la pression pendant un moment. Après la saison, je ne devrai pas non plus me concentrer sur la route. Ma situation est différente que cele de Mathieu et Wout", a conclu le champion de Belgique.