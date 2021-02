Toon Aerts s'impose à Bruxelles, Eli Iserbyt remporte le classement final du trophée X2O Cyclo-cross BELGA Toon Aerts a remporté dimanche à Ixelles, la 8e et dernière épreuve du Trophée X2O de cyclocross, laissant la victoire finale de ce Challenge de la régularité à Eli Iserbyt. © BELGA

Quinten Hermans, vainqueur la veille à Eeklo, a pris la 2e place et le surprenant Niels Vandeputte la 3e. Eli Iserbyt pouvait se contenter de la 6e place pour remporter ce trophée pour la seconde année de suite. Les cadors de la discipline, Wout van Aert et le Néerlandais Mathieu van der Poel, avaient terminé leur saison après les Mondiaux à Ostende il y a quinze jours. Le week-end prochain fermera la saison de cyclocross avec une épreuve à St-Nicolas Waes samedi et le Prix de clôture à Oostmalle dimanche.



Chez les dames, la Néerlandaise Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix) a remporté cette dernière manche s'imposant en solo devant sa compatriote Denise Betsema. La championne d'Europe ajoute ainsi une 10e victoire à son actif cette saison. Elle s'impose aussi pour la 3e fois de suite à Bruxelles. La victoire finale dans l'un de ces challenges de la régularité est revenue à la championne du monde, Lucinda Brand. Néerlandaise, elle aussi, déjà victorieuse de la Coupe du monde et du Superprestige. Manon Bakker a pris la 3e place devant Fem van Empel pour signer un top 4 100% batave. Première belge, Sanne Cant a fini 9e.