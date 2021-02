Le Belge a remporté le classement général du Superprestige malgré une mauvaise journée.

En l’absence de Van der Poel et Van Aert, partis préparer leur saison sur route, on attendait un duel entre les équipes Sauces Pauwels de Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout et Eli Iserbyt et l’équipe Baloise-Trek Lions de Toon Aerts sur la dernière manche du Superprestige à Middelkerke. C’est précisément ce dernier qui devait défendre sa position de leader au général du Superprestige devant les trois coureurs au maillot rouge et noir.