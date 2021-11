Comme Wout van Aert, Tom Pidcock commencera sa saison ce samedi en région anversoise.

Alors que les équipes du peloton sur route annoncent de jour en jour la composition de leur effectif pour la saison à venir, la saison des cyclo-cross est perturbée par le retour au premier plan du Covid-19, le pire ennemi des organisateurs. Parmi les coureurs, spécialistes des labourés, on espère qu’elle se déroulera le plus normalement possible pour établir un programme digne de ce nom. Pour Wout van Aert et Tom Pidcock, elle commencera samedi à Boom, pour un premier duel entre deux des trois grands de la discipline.