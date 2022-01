Même s’il est le grandissime favori à sa propre succession, Wout van Aert n’a pas pris par-dessus la jambe le championnat de Belgique, disputé ce dimanche à Middelkerke. Le Campinois avait prévenu mercredi déjà. Il venait de s’imposer chez lui, à Herentals, remportant son huitième succès en neuf courses puisque seul un problème mécanique (saut de chaîne en début d’épreuve à Hulst) l’avait privé du grand chelem et d’un probable dix sur dix avant qu’il ne mette un terme à sa campagne hivernale.

"On en fera un petit week-end à la mer", avait souri le coureur de Jumbo-Visma en évoquant sa reconnaissance du samedi et le championnat du lendemain, en compagnie de son épouse Sarah et de Georges, leur fils d’un an.