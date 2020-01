Après s’être classé cinquième à Loenhouet, il a fini quatrième à Gullegem.

Il a fait une place de mieux qu’à Loenhout. Wout Van Aert s’est classé quatrième, ce samedi, à Gullegem. Il monte à nouveau dans la hiérarchie et se rapproche du podium. Même s’il reste les pieds sur terre. "J’étais à l’avant durant la première partie de l’épreuve, quand c’était assez tactique", explique-t-il. "Mais quand Mathieu van der Poel a attaqué, on a vu qu’il roulait avec de la réserve jusque-là. J’ai continué comme j’ai pu. Je n’avais pas un sentiment de fraîcheur au niveau des jambes. Et j’ai aussi fait pas mal de fautes. Notamment dans les virages. Je dois récupérer le feeling du cyclocross. Même si je me suis bien amusé. C’était notamment très plaisant d’être à tel point encouragé par les fans, qui étaient nombreux à Gullegem."

Il va faire l’impasse, ce dimanche, sur l’épreuve de Bruxelles. Sa prochaine apparition dans les labourés sera donc pour dimanche prochain, au Championnat de Belgique. Pour lequel il ne se considère pas comme un favori. "On verra ce que cela donne là-bas, ce qui est certain, c’est que je n’ai rien à perdre, ajoute-t-il. Et cela peut être intéressant d’être dans cette position…"

Voilà qui promet !