Dans une bonne dizaine de jours, les 30 et 31 janvier, la Belgique sera le théâtre du premier des deux championnats du monde, ceux de cyclo-cross, puis de route, que notre pays accueillera cette année. Ostende, son hippodrome et sa plage vont attribuer quatre maillots arc-en-ciel aux meilleurs cyclo-crossmans, femmes et hommes, élites et espoirs, puisque malheureusement les deux épreuves pour juniors sont annulées.